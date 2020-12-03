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عن طريق خربين وسالم وكنو.. "الهلال" بثلاثية نظيفة يكتسح "الفتح" ويطير بالصدارة

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ختام الجولة الـ "6" من مسابقة كأس دوري الأمير "محمد بن سلمان"

عن طريق خربين وسالم وكنو..

نجح الهلال مساء اليوم في زيادة غلّته من النقاط في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ليصل للرقم 16 بعد إضافة ثلاث نقاط اكتسبها من مباراته أمام الفتح .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بثلاثية نظيفة في ختام الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

بدأ اللاعب عمر خربين تسجيل الأهداف للهلاليين في الدقيقة 31 ثم أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 47 واللاعب محمد كنو الهدف الثالث في الدقيقة 52 .

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده من النقاط للرقم 16 في المركز الأول فيما بقي الفتح على رصيده السابق البالغ 10 نقاط .

عن طريق خربين وسالم وكنو..

عن طريق خربين وسالم وكنو..

عن طريق خربين وسالم وكنو..

عن طريق خربين وسالم وكنو..

عن طريق خربين وسالم وكنو..

عن طريق خربين وسالم وكنو..

عن طريق خربين وسالم وكنو..

عن طريق خربين وسالم وكنو..

عن طريق خربين وسالم وكنو..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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