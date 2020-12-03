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تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

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تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (4187) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1292) في محافظة العاصمة عمّان.
- (843) في محافظة إربد، منها (129) في الرمثا.
- (406) في محافظة الزرقاء.
- (375) في محافظة البلقاء.
- (284) في محافظة جرش.
- (253) في محافظة المفرق.
- (193) في محافظة عجلون.
- (175) في محافظة الكرك.
- (128) في محافظة معان، منها (47) في البترا.
- (107) في محافظة العقبة.
- (66) في محافظة مأدبا.
- (65) في محافظة الطفيلة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (223,617) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (57,856) حالة.
- سُجّلت (51) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,802) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (209) حالة، فيما غادرت (189) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,809) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (7,933) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (162,959) حالة.
- تمّ إجراء (26,050) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,577,281) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (16.1%).
إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

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