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إجراءات وقائية احترازية لـ"" في رالي حائل تويوتا الدولي

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إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي إجراءات وقائية احترازية لـ"" في رالي حائل تويوتا الدولي
يُقام ضمن بطولة لراليات الباها 2020م

إجراءات وقائية احترازية لـ

أوضح المسؤول التنفيذي لسباق "رالي حائل تويوتا الدولي 2020" زياد جاموس، أن الرالي الذي سيقام ضمن بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020م، سيشهد اختلافًا كبيرًا في الآلية والعمل نتيجة للتقيد بالإجراءات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار .

وأكد جاموس أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي وتنفيذها دون تأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص خيمة خارجية في موقع الفعاليات بمقرّ مركز العمليات للرالي، يتم خلالها وضع بروتوكول خاص في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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