أخبار عاجلة

قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. شوارع باريس تتزين بعلم مصر -
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بـ92 عامًا.. العتيبي أكبر صقّار مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز

Print
بـ92 عامًا.. العتيبي أكبر صقّار مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز بـ92 عامًا.. العتيبي أكبر صقّار مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز
رافق الملك فيصل في إحدى رحلاته مع صقوره

بـ92 عامًا.. العتيبي أكبر صقّار مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز

يعد الصقّار عيد بن نعيس العتيبي المشاركَ الأكبر عمرًا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة الذي يُقام على أرض ملهم شمال مدينة الرياض، الذي رافق الملك فيصل - رحمه الله - في إحدى رحلاته مع صقوره.

وأوضح العتيبي البالغ من العمر 92 عاماً أنه دخل عالم الصقور عام 1963، قبل تولّي الملك فيصل -رحمه الله- مقاليد الحكم بعام واحد، عندما كان يخرج للصحراء بصقره من نوع وكري، مضيفاً في حديثه حول تلك الأيام: أن الملك فيصل كان يخرج إلى المقناص عقب موسم الحج مباشرة في رحلة تستغرق ما بين ١٠ إلى ١٥ يوماً.

وتحدث العتيبي عن أساليب الاحتفاظ بالصقور قديماً قبل نحو ٦٠ عاماً؛ حيث كانوا "يقرنون" ريشات الطير، والإقران كان بربط ثلاث ريشات من ميمنة الطير وثلاث من الميسرة؛ كي لا يتمكّن من الابتعاد عنهم.

وشارك عيد بن نعيس أمس بصقره "برزان"، في فئة حر قرناس للملاك لمسابقة الملواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة

"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

شبكة عيون الإخبارية