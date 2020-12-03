أخبار عاجلة

قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. شوارع باريس تتزين بعلم مصر -
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأفدع" يفوز بكأس الحفل السابع بميدان الفروسية بحائل

Print
"الفخمة" أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجة "لم تربح"

ظفر الجواد "الأفدع" بكأس الحفل السابع بميدان الفروسية بحائل للمالك راشد مناحي الهمزاني والمدرب رمضان الشلاقي، والخيّال سليمان الحديبي.

وتكوّن حفل السباق السابع الذي أقيم أمس بميدان الفروسية بحائل، من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وصرّح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، بأن الفرس "الفخمة" أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجة "لم تربح" للمالك أسطبل جياد الكحيلا، والمدرب سعد المسمار، والخيّال طلال التريباني.

وكسب الشوط الثاني لمفتوح الدرجات "وارث المجد" للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب بندر ناصر الدهيش؛ فيما انتزع صدارة الشوط الثالث الجواد "قاضيهم" للمالك والمدرب فهيد عايد الشلاقي، والخيّال محمد الفهيد.

وحقق الجواد "عفنان" المركز الأول في شوط مفتوح مواليد 2017 للمالك والمدرب حمدان المبروك والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير العلاقات العامة عبدالعزيز المعارك بميدان فروسية حائل، الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة

"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

شبكة عيون الإخبارية