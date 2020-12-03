"حمدالله" أضاع ركلة جزاء.. أبها يواصل حضوره ويجدّد جراح النصر

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في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضاعف أبها جراح النصر مجدداً حينما أسقط ضيفه 2/1، وذلك في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.

بتلك النتيجة تلقى النصر الهزيمة الخامسة في الدوري وبقي في المركز الـ15، فيما قفز أبها للمركز 11 برصيد 7 نقاط.

سعى النصر لبلوغ مرمى مستضيفه مبكراً من خلال الضغط المتواصل، والاستحواذ على منطقة المناورة، وحقق مبتغاه عند الدقيقة 19 حينما استثمر أيمن يحيى كرة مرتدّة من القائم أرسلها زاحفة داخل الشباك الأبهاوية كهدف نصراوي أول.

وفي الشوط الثاني تكفّلت العارضة النصراوية بالتصدي لرأسية مهدي تهرات عند الدقيقة 49.

وعند الدقيقة 55 عدل "كارلوس" النتيجة لأبها من كرة مرتدة، وصلتْه عرضية مثالية من صالح العمري.

عاد "كارلوس" وقلب الطاولة بهدف ثان لأبها عند الدقيقة 69 ليضع الهدف الثاني داخل مرمى حارس النصر "جونز".

وفي الدقيقة 90 يهدر هدّاف النصر عبد الرزاق حمدالله ركلة جزاء، كانت كافية لتعديل النتيجة، لكن "حمدالله" طوح بالكرة من فوق العارضة إلى خارج الملعب!