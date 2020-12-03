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الجزائر تعلن أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لكورونا

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الجزائر تعلن أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لكورونا الجزائر تعلن أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لكورونا

الجزائر تعلن أنها قادرة على إنتاج لقاح

أعلنت الجزائر أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد، اليوم الخميس، خلال توقيع اتفاقية بين شركة أدوية جزائرية وأخرى كورية: إن بلاده قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا المستجد.

وتأتي تصريحات الوزير الجزائري بعد يوم من إعلان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بأن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في والجزائر.

دميترييف أشار إلى أن ما يزيد على 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات المباشرة قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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