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"ريدان" توقع اتفاقية امتياز تجاري مع نزل أحلام المرسى السياحية

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"ريدان" توقع اتفاقية امتياز تجاري مع نزل أحلام المرسى السياحية "ريدان" توقع اتفاقية امتياز تجاري مع نزل أحلام المرسى السياحية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الخميس عن إبرام اتفاقية منح أحقية الإمتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الإمتياز التجاري مؤسسة نزل أحلام المرسى السياحية إحدى مؤسسات مجموعة الحناوي التجارية.

وأوضحت في بيان للسوق المالية "تداول"، أن مدة الاتفاقية 5 سنوات قابلة للتجديد، مقابل  رسوم امتياز تجاري، يصل إلى نحو 30 ألف دولار، بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وأشارت إلى أنه بإبرام هذه الاتفاقية يزداد توسع وإنتشار سلسلة فروع شركة ريدان الغذائية في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.

كما بينت أنه وسوف يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة في الربع الثالث لعام 2021م.

وأكدت "ريدان"، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بهذه الاتفاقية.

وأعلنت ريدان الغذائية، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن افتتاح فرع الامتياز التجاري (الفرإنشايز) بمدينة الطائف، على شارع شهار العام

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مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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