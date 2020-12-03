تتويج الفائزين بالأشواط الثلاثة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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للملاك السعوديين في مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر

واصل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، اليوم، إقامة أشواط فئة الحر قرناس للملاك السعوديين في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، والتي بدأها أمس، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وبلغت منافسات اليوم السادس للمهرجان أشدها وحسمتها اللحظات الأخيرة، وبفارق لا يذكر من أجزاء الثانية، تنافس فيها 216 صقراً، فاز في الشوط الأول الصقر "النشمي"، لصاحبه عبدالله بن عبدالهادي المطيري، محققاً زمن 18 ثانية و21 جزءاً من الثانية.

أما الشوط الثاني الذي أقيم لنفس الفئة، حر قرناس، فتمكن الصقر "عقاب" لصاحبه عبدالله بن مدعث الدوسري من انتزاع المركز الأول، وقطع الصقر مسافة السباق في 19 ثانية و15 جزءاً من الثانية، ليحقق الصقر "سراب" المرتبة الأولى في الشوط الثالث، لمالكه فهد بن راشد الدعيج، بزمن قياسي بلغ 17 ثانية و908 أجزاء من الثانية، بفارق يتجاوز 700 جزء من الثانية عن وصيفه في المركز الثاني.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمهرجان، يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.