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مستشفى النفسية بالطائف يستقبل تحاليل مرضى كلى الطرفية

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عمل 843 عينة منذ بداية الاتفاقية

مستشفى النفسية بالطائف يستقبل تحاليل مرضى كلى الطرفية

وقع قسم المختبر بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، اتفاقية مع مركز الكلى بمستشفى الملك عبد العزيز لخدمة مرضى الكلى بالمستشفيات الطرفية.

وقالت "صحة الطائف": إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الفحوصات وتخفيف العبء على مركز الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز.

وأضافت: يتم سحب الفحوصات للمرضى بمراكز الكلى بالمستشفيات الطرفية، وترسل لمختبر مستشفى الصحة النفسية؛ مما يساهم في سرعة ظهور النتائج وإعادتها لمراكز الكلى.

ولفتت إلى أنه تم عمل 843 عينة منذ بداية الاتفاقية، كما أن قسم المختبر بالمستشفى عمل 4554 تحليلًا مختلفًا لمرضى المستشفى، بالإضافة إلى سحب 765 عينة لنزلاء داري المسنين والرعاية الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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