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الرياض- مباشر: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعه بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل تراجعه الثالث على التوالي، وسط هبوط جماعي للقطاعات الكبرى، واستمرار تدني مستويات السيولة.

وبالختام تراجع مؤشر "تاسي" بنسبة 0.22% إلى مستوى 8674.97 نقطة مقابل 8694.13 نقطة إغلاق أمس ليفقد نحو 19.16 نقطة.

وتم التداول بنهاية الجلسة على352.912 مليون سهم مقارنة بـ 357.240 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء، وهبطت قيمة التداول إلى 11.19 مليار ريال مقابل 11.8 مليار ريال بالجلسة السابقة.

وتصدر التراجعات سهم أنعام القابضة بنسبة 9.99%، تلاه سهم صناعة الورق بنسبة 5.5%، كما نزل سهم ساب للتكافل بنسبة 5.5%.

وفي المقابل تصدر الإرتفاعات سهم "نسيج" بنسبة 9.89%، تلاه "مجموعة الحكير" بنسبة 8.52%، كما ارتفع أداء سهم "شمس" بنسبة 5.59%.

وتصدّر السيولة سهم المصافي بنحو 886.238 مليون ريال، فيما كان سهم لازوردي الأنشط من ناحية الحجم بنحو 17.933 مليون سهم.

وعلى مستوى أداء القطاعات، جاء إغلاق 12 قطاع باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.41%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.21% وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والطاقة بنسبة 0.18%، و0.01% على التوالي.

وأنهى سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الأربعاء متراجعاً بنسبة 0.32% إلى مستوى 8694.13 نقطة ليفقد نحو 27.99 نقطة.

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