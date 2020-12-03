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الرياض ـ مباشر: قال نائب الرئيس للتخصيص في شركة المياه الوطنية السعودية، نمر الشبل، إن عقد تشغيل خدمات المياه، الذي تم توقيعه اليوم الخميس مع تحالف سعودي فرنسي فليبيني، قابل للتمديد رهناً بأداء التحالف.

وأضاف الشبل، في مقابلة "العربية"، إنه بعد هيكلة 13 منطقة إدارية تعمل تحت مظلة "المياه الوطنية" تم تقسيم العمل على عدة مراحل، بدءاً من إعادة الهيكلة ومن ثم دمج أول قطاع وهو الشمال الغربي والذي يضم المدينة المنورة وتبوك وصولاً إلى توقيع أول عقد للتشغيل والصيانة.

وتابع: "المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لعقود الامتياز لكن ارتأينا حالياً إشراك القطاع الخاص بشكل تدريجي من خلال عقود الإدارة لأنها الوسيلة الأمثل في تحسين الخدمات بدون زيادة في التكاليف".

كما أوضح الشبل أن العقد يمنح حوافز للأداء بناءً على تحقيق المستهدفات وعملية ترسية العقد استغرقت عامين وقابلنا 52 شركة و16 تحالفاً، ويتم اختيار التحالف على أساس تحقيق 80% على الأقل من تقييم العطاء الفني.

وأعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، عن توقيع أول عقد إدارة مع القطاع الخاص ليتولى من خلاله تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي الغربي، مع تحالف سعودي فرنسي فليبيني بتكلفة تجاوزت 198 مليون ريال لمدة سبع سنوات.

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