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إعلان من السوق المالية (تداول) بشأن الموافقة على انتقال أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية إلى السوق الرئيسية

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إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن الموافقة على انتقال أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية إلى السوق الرئيسية إعلان من السوق المالية (تداول) بشأن الموافقة على انتقال أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية إلى السوق الرئيسية

تعلن السوق المالية (تداول) عن صدور قرارها بتاريخ 17/04/1442هـ الموافق 03/12/2020م المتضمن الموافقة على طلب شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال (25,000,000) ريال سعودي وبعدد أسهم (2,500,000).

 

بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ 20/04/1442هـ الموافق 06/12/2020م للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول.


كما ستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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