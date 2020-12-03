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بشكل عاجل.. "التعليم" تعلن: اختبارات الفصل الأول لتعليم الكبار  عن بُعد

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بشكل عاجل.. "التعليم" تعلن: اختبارات الفصل الأول لتعليم الكبار  عن بُعد بشكل عاجل.. "التعليم" تعلن: اختبارات الفصل الأول لتعليم الكبار  عن بُعد
أوصت بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة إلكترونياً عن طريق منصة "مدرستي"

بشكل عاجل..

كشفت مصادر "سبق" أن وزارة التعليم تراجعت عن قرارها السابق الخاص بجعل اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ تعليم المستمر "الكبار"، حضوريًا لجميع المراحل الدراسية.

وقالت المصادر إن وزارة التعليم أبلغت إدارة التعليم المستمر، بشكل عاجل، أن الاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ ستكون عن بعد، ولا يوجد حضور للدارسين .

وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم أوصت بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة إلكترونياً عن طريق منصة "مدرستي" أو النماذج الإلكترونية الأخرى، وأما وبخصوص حضور المعلمين ما زال مستمرًا والمتابعة لأعمالهم وجميع إجراءات الاختبارات .

وقد أقرت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر مساء أمس بأن اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ التعليم المستمر "الكبار" حضوريًا لجميع المراحل الدراسية مع تطبيق البرتوكولات الصحية الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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