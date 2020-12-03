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"الغذاء والدواء": 96 % من منتجات متاجر بيع الحلويات مطابقة للمواصفات

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1519 زيارة للمنشآت خلال نوفمبر للتأكد من التزام المصنّعين والمستوردين

أظهرت نتائج حملة رقابية نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء على متاجر بيع الحلويات في أنحاء المملكة أن 96% من منتجات تلك المتاجر مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.

وزار مفتشو "الهيئة" 1519 منشأة خلال شهر نوفمبر 2020م بهدف التأكد من التزام المصنّعين والمستوردين بمتطلبات اللوائح الفنية والخليجية رقم (2019-2500SFDA.FD) المتعلقة بـ"المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية" والمواصفة رقم GSO-9-2013 المتعلقة بـ"بطاقات المواد الغذائية المعبأة".

وأسفرت الحملة عن ضبط 3565 كيلوغرامًا من المنتجات المخالفة، فيما بلغ عدد المنتجات التي تمت معاينتها 7187 منتجًا، منها 266 منتجًا مخالفًا، بنسبة التزام بلغت 96%.

وشملت أبرز المخالفات المرصودة في بعض المنشآت، مخالفة المنتج للائحة البطاقة الغذائية GSO 9/2013 – (عدم الإفصاح عن مسببات الحساسية، عدم الالتزام بالبيانات التغذوية، عدم الالتزام بكتابة البطاقة الغذائية باللغة العربية)، ومخالفة المنتج للائحة " 2019-2500SFDA.FD"المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية" وذلك من خلال عدم تدوين التحذيرات الخاصة بالألوان.

وتنفّذ الهيئة العامة للغذاء والدواء حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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