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قبل تطعيم كورونا.. : 6 أمور يجب عليك معرفتها

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قبل تطعيم كورونا.. بالفيديو: 6 أمور يجب عليك معرفتها قبل تطعيم كورونا.. : 6 أمور يجب عليك معرفتها
هل استعجلوا صنع اللقاح؟.. وهل أعود لحياتي الطبيعية بعد التطعيم؟

قبل تطعيم كورونا.. بالفيديو: 6 أمور يجب عليك معرفتها

مع بدء توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، بدأ البعض يشعر بالقلق والخوف، وتثور فيهم التساؤلات؛ هل

سيكون للقاح آثار جانبية طويلة المدى؟ هل تم التعجيل بتصنيع اللقاح بسرعة كبيرة؟ هل ستعود الحياة إلى طبيعتها بعد إطلاقها؟

وفي تقرير مصور لشبكة "سي إن إن"، يجيب الدكتور سانجاي غوبتا على ستة أسئلة حول سلامة اللقاحات، وهي:

*هل اللقاح آمن لجميع الأعمار وكل الاجناس؟

لا يتم توزيع لقاح إلا بعد أن يتم بعدة مراحل وتجارب ويحصل على التصريح بناءً على النتائج، وهذه التجارب تتم على

عشرات الآلاف من الأشخاص المتطوعين، وهم يتلقون اللقاح كجزء من التجارب، وما يمكننا قوله على وجه اليقين الآن أن

هذه اللقاحات المصرح بها فعالة وآمنة خلال فترة الشهرين الأولين.

ومع تلقى المليارات من الأشخاص للقاحات، سيستمر العلماء بجمع المزيد والمزيد من البيانات عن اللقاحات وهذا سيحدث خلال السنوات القادمة.

*ما الآثار الجانبية المحتملة إذا أخذت هذا اللقاح؟

لكل لقاح تتلقاه آثار جانبية محتملة، سيتألم ذراعك وتشعر بالتعب الشديد والهزال، وسيصبح جهاز المناعة لديك متأهبًا.

*هل نعلم ما إذا كان للقاح أي آثار جانبية طويلة المدى؟

حتى الآن لا نعلم إذا كان للقاح أي آثار جانبية طويلة المدى، والطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي مع مرور الوقت.

ما نعرفه هو أن الشركات المصنعة للقاحات قدمت بيانات سلامة لمدة شهرين على لقاحاتها، وهنا من المهم أن نعلم أنه خلال شهرين، هو الوقت الذي تحدث فيه معظم الآثار الضارة إذا كانت ستحدث.

*هل يتم حقني ببعض من الفيروس في اللقاح؟

من المهم أن نعرف كيف يعمل هذا اللقاح بالذات، فأنت لن يتم تطعيمك بالفيروس أو حتى فيروس ميت أو ضعيف، في الواقع

ما تحصل عليه هو رمز وراثي لجزء من الفيروس، ومن خلال هذا الرمز الوراثي أو المفتاح يتعرف جهاز المناعة بجسم

الإنسان على كل مكونات الفيروس وأسلحته ونقاط ضعفه، وبعدها يبدأ جهاز المناعة بإعداد أسلحته لمواجهة الفيروس وهو

ما نعرفه بالمناعة المكتسبة، ومن هنا يمنع إصابتك بفيروس كورونا.

*أنا قلق من أنه تم الاستعجال باللقاح، هل صنعوها بشكل سريع جدًا؟

يستغرق صنع اللقاح سنوات في العادة، لكن هذه المرة استغرق شهورًا فقط، لكن يجب أن نتأكد أن اللقاح يمر عبر ضوابط

وتوازنات من أجل صنعه، وهذا اللقاح مرّ بتجارب سريرية تتم مراجعتها الآن من قبل علماء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية،

عندما نستعيد تلك البيانات، ستكون لدينا فكرة جيدة حقًا، وما نعرفه أن هذا اللقاح فعال وآمن على المدى القصير على الأقل.

*هل يمكنني العودة إلى حياتي الطبيعية بعد تلقي التطعيم؟

لا، لن تستطيع العودة لحياتك الطبيعية لفترة من الوقت، سيكون عليك وضع الكمامات، لأنه لن يتم تطعيم الجميع في نفس

الوقت، كما أننا لا نعرف ما إذا كان اللقاح سيمنع بالفعل انتقال العدوى، أم أنه سيمنع الناس من الإصابة بالمرض.

لا تزال هذه الأسئلة مفتوحة ونأمل أن تتم الإجابة عليها في الأسابيع والأشهر القادمة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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