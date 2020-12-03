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بتداولات بلغت 11 مليار ريال لأكثر من 350 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 19.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8674.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 350 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، ومجموعة الحكير، وشمس، والفخارية، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وصناعة الورق، وساب للتكافل، وسلامة، والعمران فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.99%.

وكانت أسهم شركات لازوردي، وشاكر، وكيمانول، ومجموعة الحكير، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، ولازوردي، وشاكر، وأمانة للتأمين، وشمس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 2.81 نقطة ليقفل عند مستوى 19257.55 نقطة، وبتداولات بلغت 36 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 330 ألف سهم تقاسمتها 1213 صفقة.