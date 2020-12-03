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الكويت: 314 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت: 314 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت: 314 إصابة جديدة بـ"كورونا"
تسجيل وفاتين يرفع الإجمالي لـ 884

الكويت: 314 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143.574، في حين تم تسجيل وفاتينِ؛ إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 884 وفاةً.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19"، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4016 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 540 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138.674 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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