"فاو": أسعار الغذاء تبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات لهذه الأسباب

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المنظمة: فيما سجل المؤشر أعلى زيادة شهرية منذ يوليو 2012

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السادس على التوالي في نوفمبر، لتصل إلى أعلى مستوى في ست سنوات، فيما سجل المؤشر أعلى زيادة شهرية منذ يوليو 2012.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 105 نقاط الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل بشكل طفيف في أكتوبر إلى 101 نقطة.

وبحسب ما ذكرته "رويترز" فقد كان الرقم المعلن في السابق لأكتوبر 100.9 نقاط.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من روما، مقرًا في بيان إن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم ما زالت متجهة نحو تحقيق مستوى سنوي قياسي في 2020 رغم خفضها لتوقعها للشهر الثالث على التوالي.

وقادت أسعار الزيوت النباتية الصعود على المؤشر ككل، وارتفعت 14.5 على أساس شهري، فيما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع لأسعار زيت النخيل مرتبط بانخفاض حاد في المخزونات العالمية.

وسجل مؤشر أسعار الحبوب زيادة 2.5% في نوفمبر عن الشهر السابق، وهو ما يزيد عن قيمته قبل عام بنحو 19.9%.

وارتفع متوسط أسعار السكر 3.3 % عن أكتوبر، في ظل مخاوف من تراجع الإنتاج العالمي في المستقبل، بفعل الأحوال الجوية غير المواتية.

وعدلت "فاو" بالخفض توقعها لموسم الحبوب في 2020 للشهر الثالث على التوالي، إذ خفضته إلى 2.742 مليار طن من 2.75 مليار طن. ومع ذلك فإنه ما زال يمثل ارتفاعًا قياسيًا ويزيد 1.3 % عن مستوى العام الماضي.