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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. "ابن نادر" يتصدر بـ"فزعة" و"فزاعة" في شوط "دق المجاهيم"‎

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ضمن النسخة الخامسة ووسط صفقات مليونية للفرديات المشاركة قبل إعلان النتائج

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..

حافظت "فزعة" على الصدارة بحصولها على المركز الأول في منافسة فئة "الدق" عن لون "المجاهيم" لمالكها فرحان بن حمد الدوسري، الشهير بـ "ابن نادر"، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة.

وحلت "عوايد" ثانياً في أول مشاركة لها لمالكها حمد فويز الدوسري، و"فزاعة" ثالثاً في أول مشاركة لها لمالكها "ابن نادر". وقد شهد الشوط منافسة حادة بعد عقد صفقات مليونية للفرديات المشاركة قبل وأثناء العرض على لجنة التحكيم.

وشهد الشوط خروج "غارة" المتصدرة العام الماضي في شوط "الدق" مفتوح بمهرجان الظفرة الإماراتي، فيما تنافست اثنتان من الفرديات تشاركان للمرة الأولى، وخمس فرديات حصلن على مراكز متقدمة في النسخ الماضية من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ومهرجان الظفرة.

وأعلنت لجنة التحكيم صباح اليوم نتائج الفائزين في هذا الشوط، وجاءوا على الترتيب، في المركز الأول "فزعة" لمالكها فرحان محمد الدوسري، تلاه "عوايد" لمالكها حمد فويز الدوسري، ثم "فزاعة" لمالكها فرحان محمد الدوسري، ثم "مهيوبة" لمالكها حمد صالح المري، لتحل "مرحبا" حمد محمد المري خامساً. هذا وبلغ عدد المسجلين في المنافسة 142، شارك منهم 113، فيما خرج من المنافسة مئة مشاركة بعد التحكيم الأولي، وتم استبعاد ثلاث مشاركات.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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