★ ★ ★ ★ ★

الرياض - مباشر: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وحثّت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

ترشيحات:

الراجحي المالية تقود 10 شركات وساطة لاقتناص 84% من سيولة "تداول" خلال نوفمبر

محافظ المركزي السعودي: 4 مخاطر تواجه القطاع المالي عالميا نتيجة تأثيرات كورونا