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الزكاة والدخل تحدد آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لشهر نوفمبر

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الزكاة والدخل السعودية تحدد آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لشهر نوفمبر الزكاة والدخل تحدد آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لشهر نوفمبر

الرياض - مباشر: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وحثّت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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