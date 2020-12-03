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"واشنطن بوست": "بومبيو" يعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية

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"واشنطن بوست": "بومبيو" يعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية "واشنطن بوست": "بومبيو" يعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية
مسؤولون مطلعون إلى جانب خطوات أخرى لفرض عقوبات عليهم

كشف مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو، يعتزم إعلان مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية خلال أيام.

وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة وجهت نداء لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد هذا الأسبوع بشأن الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية الحوثيين هناك منظمة إرهابية، فيما يستعد المسؤولون الأمريكيون لوقف محتمل لبرنامج المساعدات بقيمة 700 مليون دولار.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر للصحيفة، إنه إضافة إلى الكشف عن عقوبات جديدة على طهران، وبعد مناقشات داخلية مطولة، من المتوقع أن يعلن "بومبيو" عن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، إلى جانب خطوات أخرى لفرض عقوبات عليهم.

ووفق " اليوم"، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه حال في حال تم تطبيق القرار، فإن الأفراد والجماعات التي تتعامل مع الحوثيين، ستتعرض لعقوبات مالية واحتمال الملاحقة الجنائية، ما لم يتمكنوا من تأمين استثناءات من الأمريكية.

وقال مسؤولون إنه من غير الواضح ما إن كانت الإدارة ستصدر على وجه السرعة إعفاءات من شأنها السماح للموظفين الحكوميين الأمريكيين ومجموعات الإغاثة، التي يمولونها، بمواصلة عملهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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