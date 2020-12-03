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"اللحيدان" يبحث سبل تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في مكة

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ناقش مشاريع الدواجن والاستفادة من مياه السدود في إنشاء المدن الزراعية

زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأراضي المهندس صالح بن علي اللحيدان، اليوم، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة، والتقى خلالها بمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، ومديري الأقسام والإدارات ذات العلاقة.

وناقش "اللحيدان" خلال اللقاء عدداً من الموضوعات التي تخص الأراضي، بالإضافة إلى موضوع لجان مشاريع الدواجن في منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من مياه السدود ومحطات المعالجة وتوجه الوزارة في إنشاء المدن الزراعية، وما يتعلق ببرنامج التنمية الريفية.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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