أخبار عاجلة

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
والد مروان محسن- ابنى احسن لاعبي مصر ومش عارف ليه بيهدوا اللى عمله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فتح باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد كورونا في موسكو اعتبارًا من الغد

Print
فتح باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد كورونا في موسكو اعتبارًا من الغد فتح باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد كورونا في موسكو اعتبارًا من الغد
عمدة العاصمة: للموظفين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية

فتح باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد كورونا في موسكو اعتبارًا من الغد

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لتطعيم سكان المدينة من بعض الفئات ضد المستجد اعتبارًا من يوم غدٍ الرابع من ديسمبر.

وأوضح سوبيانين اليوم الخميس على موقعه الرسمي في الإنترنت أن باب التسجيل سيفتح للموظفين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مذكرًا بأن الرئيس فلاديمير بوتين وجه أمس بإطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الفيروس التاجي في البلاد بحلول نهاية الأسبوع القادم وضمان تطعيم المواطنين من مجموعات الخطر بالدرجة الأولى.

وأكد العمدة أن مراكز التطعيم في موسكو ستفتح أبوابها اعتبارًا من الخامس من ديسمبر، مضيفًا أن السلطات ستوسع قائمة الفئات الاجتماعية التي يجري تسجيلها للتطعيم مع وصول دفعات جديدة من اللقاح.


ووفق اليوم أشار عمدة موسكو إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع الاتحادية وسيتيح التأكد من فعالية الآلية الهائلة للتطعيم الجماعي.

ولفت سوبيانين إلى تهيئة كافة البنى التحتية المطلوبة لإطلاق حملة التطعيم العام ضد كورونا في العاصمة، بما في ذلك تحضير المستودعات والثلاجات الثابتة والقابلة للتنقل بهدف تخزين اللقاح ونقله، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية.عمدة موسكو سيرغي سوبيانين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعادة فتح جسر "روسكي" في أقصى شرق روسيا بعد إغلاقه إثر عاصفة جليدية ضربت المنطقة

إعادة فتح جسر "روسكي" في أقصى شرق روسيا بعد إغلاقه إثر عاصفة جليدية ضربت المنطقة

لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟

لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"ترامب" يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا

"ترامب" يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية