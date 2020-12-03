أخبار عاجلة

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
والد مروان محسن- ابنى احسن لاعبي مصر ومش عارف ليه بيهدوا اللى عمله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العمري" يقف ميدانياً على تنفيذ حملة "الصلاة نور" بمحافظ رنية

Print

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بجولة تفقدية على فرع الهيئة بمحافظة رنية؛ للاطلاع على أعمال وبرامج حملة "الصلاة نور"، والوقوف ميدانياً على آلية تفعيلها في الأسواق والميادين العامة بالمحافظة، توعوياً وميدانياً.

والتقى "العمري" بمحافظ رنية خالد بن حسن الرويس، وشكره على دعمه وتعاونه في تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة في المحافظة.

والتقى المدير العام بمنسوبي الهيئة والسماع لمتطلباتهم.

ووجه كلمة لكل العاملين بالهيئة بمحافظة رنية، حث خلالها الجميع على تطبيق التعليمات المنظمة لخطة الفرع الميدانية والتوعوية وتفعيل الحملات التي أطلقتها الرئاسة لتوعية المجتمع ومنها "الصلاة نور"، والاستمرار في بذل المزيد وتسخير كافة الإمكانات والوسائل لتوعية المجتمع بمكانة الصلاة في الإسلام، ووجوبها وعظم شأنها، وأثرها على المسلم في حياته.

وألقى الشيخ "العمري" محاضرة توعوية عن أهمية الصلاة في جامع ابن باز.

تأتي هذه البرامج ضمن اهتمام ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا

آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا

شبكة عيون الإخبارية