اختتام فعاليات مسابقة "جدد الشمال" بمدارس جدة

★ ★ ★ ★ ★

استهدفت الموهوبين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

اختتمت مسابقة مكتب التعليم بشمال جدة "جدد الشمال" فعالياتها والتي استمرت على مدى يومين لاستهداف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، لبحث وإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه الطلاب في منصات التعليم عن بُعد "منصة مدرستي".

وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي أن مسابقة "جدد الشمال" التي استمرت على مدى يومين استهدفت الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية لإيجاد أفكار إبداعية وحلول نوعية من الطلاب حول بعض التحديات التي تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي، والمواكبة لتطلعاتهم وتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية بطاقات الطلاب الموهوبين، مشيراً إلى أن الطلاب شاركوا في المسابقة من خلال العمل على عدد من التحديات التي تم وضعها والمتمثلة في تنمية التفاعل والحضور وتعزيز المهارات واستدامة التعليم الإلكتروني بالتحسين والتطوير وأن تكون فرصة للتعلم الذاتي وغيرها من التحديات، حيث قدم الطلاب برامج وأفكارًا ابتكارية للتغلب على التحديات إضافة قوائم تفاعلية وتوظيف التطبيقات في إنشاء العروض التقديمية والاختبارات والمسابقات، وآلية رصد تفاعل الطلاب في المنصة وإيجاد حوافز للطلاب المتفاعلين وأندية افتراضية، وغيرها من الأفكار التي قدمها الطلاب على مدى يومين .

مسابقة مكتب التعليم جدد الشمال