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أمانة الشرقية تنفذ 979 جولة على الأسواق التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 979 جولة على الأسواق التجارية أمانة الشرقية تنفذ 979 جولة على الأسواق التجارية
رصدت 24 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بالوباء

أمانة الشرقية تنفذ 979 جولة على الأسواق التجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 976 جولة رقابية، وثلاث جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن رصد 24 مخالفة لحالات مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد19"، وتكدس في الأسواق والمراكز التجارية.

كما رفعت الأمانة 8154 طناً من النفايات، وأزالت 5573 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9391 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 739 موقعاً.

جاء ذلك بمشاركة 471 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وباستخدام 145542 لتراً من المعقمات والمطهرات.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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