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الخطر يقترب في لبنان: لا أسرّة تكفي مصابي "كورونا" بالمستشفيات

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الخطر يقترب في لبنان: لا أسرّة تكفي مصابي "كورونا" بالمستشفيات الخطر يقترب في لبنان: لا أسرّة تكفي مصابي "كورونا" بالمستشفيات
إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس يقفز إلى 1055 حالة حتى الآن

الخطر يقترب في لبنان: لا أسرّة تكفي مصابي

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حمد حسن، من عدم توفر أسرّة كافية في مستشفيات البلاد، لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بفيروس "كورونا".

وأوضح "حسن" أن اللبنانيين "لم يلتزموا بالكامل" بإغلاق لمدة أسبوعين، انتهى هذا الأسبوع.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال الوزير اللبناني: إن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تزداد؛ مشيرًا إلى أنه على الرغم من إضافة المزيد من الأسرّة في المستشفيات؛ فإنها "لن تكون كافية".

ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز"؛ فقد كادت وحدات العناية المركزة تمتلئ عن آخرها عندما أمر لبنان بالإغلاق.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل 1842 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" و22 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إجمالي وفيات "كورونا" 1055، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين؛ حيث تشهد منظومة الرعاية الصحية تدهورًا.

وبالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية كبيرة، ولا يزال يعاني من تداعيات انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت.لبنان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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