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أموال على الأرض ورصاص فوق الرؤوس.. أعنف سطو مسلح على بنك

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أموال على الأرض ورصاص فوق الرؤوس.. فيديو أعنف سطو مسلح على بنك أموال على الأرض ورصاص فوق الرؤوس.. أعنف سطو مسلح على بنك
أسلحة ثقيلة ومتفجرات ورهائن.. وصراخ في البيوت المحيطة

أموال على الأرض ورصاص فوق الرؤوس.. فيديو أعنف سطو مسلح على بنك

أظهر مقطع أموالاً ألقاها لصوص في الشارع، بعدما سطوا على بنك جنوبي البرازيل، مستخدمين أسلحة ومتفجرات، واحتجزوا رهائن فيما يعد أعنف سطو مسلح.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأموال التي نثرها اللصوص لمساعدتهم على الهرب، إذ هرع كثيرون ممن كانوا في المكان لجمعها، مما أدى إلى تزاحم وتعطيل سير ملاحقيهم، وبعدها حدث تبادل لإطلاق النار في معركة مع الشرطة، بينما تعالت الصرخات في البيوت المحيطة بالمكان.

واقتحم نحو 30 رجلاً ليل الثلاثاء، مصرفاً في مدينة كريسيوما بجنوب البرازيل، مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتفجرات، وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في عملية السطو التي وُصفت بالضخمة.

وأثارت أعمال العنف هذه الذعر في مدينة كريسيوما التي يبلغ عدد سكانها 217 ألف نسمة، وتقع على بعد 200 كيلومتر جنوب فلوريانوبوليس، عاصمة ولاية سانتا كاتارينا.

ولم تشر المعلومات المتوافرة إلى قيمة المسروقات، إلا أن الجناة تمكنوا من الفرار.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية أنسيلمو كروز، لتلفزيون "غلوبو": "إن عملية السطو "كانت عنيفة جداً".

وأوضح أن نحو 30 شخصاً "هاجموا المصرف باستخدام أسلحة ثقيلة ومتفجرات، بهدف فتح الخزائن. ولم يسجّل سقوط أي قتلى، إلا أن شرطيا وحارسا أصيبا بجروح".

وقطع اللصوص شوارع عدة في وسط المدينة واتخذوا عمالا كانوا يعيدون طلاء معبر للمشاة رهائن، وأجبروا أحدهم على نقل المسروقات إلى المركبات التي هرب فيها الجناة بعد ذلك، وفق ما ذكر موقع "جي 1" الإخباري".

وكشف صور بثتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أحد اللصوص وهو يقود أثنين من عمال الطلاء كرهائن وقد رفعا أيديهما فوق رأسيهما.

وبث موقع "يورو نيوز" الإخباري، شريط فيديو لخبراء متفجرات وهم يحاولون اكتشاف عدد من القنابل التي تركها اللصوص في الشوارع المحيطة بالبنك ويبطلون مفعولها. البرازيل سطوا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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