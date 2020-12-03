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جامعة بنها تنظم مسابقة في حفظ "القرآن الكريم"

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جامعة بنها تنظم مسابقة في حفظ "القرآن الكريم" جامعة بنها تنظم مسابقة في حفظ "القرآن الكريم"

مصراوي Masrawy

12:26 م الخميس 03 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، اليوم الخميس، مسابقة حفظ القرآن الكريم بكلية الهندسة ببنها، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، إن الطالبة ندا طلعت سعد بكلية التربية قد فازت بالمركز الأول، وفازت الطالبة إيمان أحمد إسماعيل بكلية العلاج الطبيعي بالمركز الثاني، والطالب أحمد محمود بكلية الهندسة ببنها بالمركز الثالث.

كما فاز الطالب محمود جودة طه بكلية التمريض بالمركز الرابع، والطالبة إيمان مجدي إبراهيم بكلية الحقوق بالمركز الخامس.

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