أخبار عاجلة

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
والد مروان محسن- ابنى احسن لاعبي مصر ومش عارف ليه بيهدوا اللى عمله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ"الحربي" من أستراليا والعروض تنهال

Print
عَمِل تحت إشراف "رستون" الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء ونشر 13 بحثًا

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ

حصل المبتعث السعودي من جامعة طيبة "ذعار مقحم بن ضيف الله الحربي"، إلى جامعة فلندرز بأستراليا، على درجة الدكتوراه في تخصص تقنية النانو بامتياز؛ حسب لجنة التحكيم التي أوصت بطباعة الرسالة.

وتفصيلًا، قال الدكتور ذعار الحربي لـ"سبق"، إنه نشر 13 بحثًا علميًا محكمًا في مجلات عالمية خلال مرحلة الدكتوراه، وشارك خلال فترة ابتعاثه بأكثر من 16 مؤتمرًا علميًّا في مجال تقنية النانو داخل أستراليا.

وأضاف: تم تسجيل 4 براءات اختراع في مجال تقنية النانو خلال فترة البحث بمرحلة الدكتوراه، وحاز على جائزة أفضل بحث على مستوى طلاب الدكتوراه في جامعة فلندرز الأسترالية، وتم اختيار جزء من البحث لتطويره في المركز الوطني لعلوم المواد "النمس" في اليابان.

وتابع: "عملت تحت إشراف البرفيسور كولن رستون وهو الحائز على جائزة نوبل (Ig) في الكيمياء لعام 2015 باختراعه "جهاز دوامة السوائل"؛ حيث تمت الموافقة من جامعة فلندرز على نقل التقنية إلى المملكة العربية تحت إشراف الدكتور ذعار الحربي من جامعة طيبة؛ لما سيكون لها من الأثر الإيجابي في مجال التعاون البحثي والعلمي في مجال تقنية النانو بين المملكة العربية السعودية وأستراليا".

وأكد "الحربي" تَسَلُّمه بعض العروض من الجامعات الأسترالية للعمل كزميل باحث في مركز تقنية النانو في جامعة فلندرز، وكذلك بجامعة قريفيث في أستراليا وأيضًا في المركز الوطني لعلوم المواد في اليابان؛ لافتًا إلى أن أهم طموحاته أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في جميع المجالات لا سيما مجال تقنية النانو.

واختتم: "أتقدم بالشكر الجزيل للوطن والقيادة الرشيدة على الدعم السخي والتشجيع لنا كمبتعثين، كما أقدم شكري لوالدي ووالدتي، والشكر موصول لوزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث والابتكار، ولرئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، والملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي".

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ

4 براءات اختراع في النانو.. الدكتوراه لـ

المبتعث السعودي جامعة طيبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

شبكة عيون الإخبارية