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برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

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برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

مصراوي Masrawy

10:32 ص الخميس 03 ديسمبر 2020


كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا، بينما في الليل يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة للسواحل الشمالية، يسود طقس مائل للدفء والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا، بارد على السواحل الشمالية ليلا.

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس دافئ والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا، كما يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء ليلا.

وبالنسبة لجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يسود طقس دافئ والرياح معتدلة نهارا، كما يسود طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تنتشر الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتتساقط امطار خفيفة على بعض المناطق من "السلوم، مطروح، الإسكندرية".

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس.

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