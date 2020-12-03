مدير صندوق تطوير العشوائيات يوضح لـ#من مصر المناطق التي سيتم تطويرها في منطقة مثلث ماسبيرو

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غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:44 صباحاً
قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:38 صباحاً
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:38 صباحاً
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:38 صباحاً
والد مروان محسن- ابنى احسن لاعبي مصر ومش عارف ليه بيهدوا اللى عمله
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:37 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
مدير صندوق تطوير العشوائيات يوضح لـ#من مصر المناطق التي سيتم تطويرها في منطقة مثلث ماسبيرو
مصر
CBC Egypt
الخميس 03 ديسمبر 2020 10:26 صباحاً
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