أخبار عاجلة

قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
والد مروان محسن- ابنى احسن لاعبي مصر ومش عارف ليه بيهدوا اللى عمله -
هيثم شاكر .: إصابتي بالسرطان تمنعني من تناول الطعام حتي الشبع .. من الأرشيف -
بطلات فيلم "عاش يا كابتن" يرفعن الاثقال علي السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة -
مؤلف "الخطة العامية": على ربيع موسوس جدا من كورونا لدرجة إنه بيرش كحول على ورق السيناريو -
إمبراطورية السويركى الغامضة.. الجمع بين الزوجات وتمويل الإرهاب أبرز التهم -
شبانه : ساسي يطلب 800 ألف يورو "زيادة" من الزمالك بعد عرض الغرافة والتعاون -
شبانه : الأهلي خاطب ليفربول لمواجهته فى احتفالية 20 عاما على لقب القرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أوباما": أثق تمامًا بـ"فاوتشي" وسآخذ لقاح كورونا وقد أصور اللحظة لأثبت أنه آمن

Print
"أوباما": أثق تمامًا بـ"فاوتشي" وسآخذ لقاح كورونا وقد أصور اللحظة لأثبت أنه آمن "أوباما": أثق تمامًا بـ"فاوتشي" وسآخذ لقاح كورونا وقد أصور اللحظة لأثبت أنه آمن
قال: أفهم تاريخيًّا لماذا قد يكون لدى المجتمع الأمريكي من أصل إفريقي بعض الشكوك

قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إنه يخطط "تمامًا" للحصول على لقاح كوفيد-19 عندما يكون متاحًا.

وأضاف أوباما، في مقابلة مع راديو SiriusXM المقرر بثها اليوم الخميس: "أنا أثق تمامًا بأشخاص مثل أنتوني فاوتشي (مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية)، الذين أعرفهم وعملت معهم؛ لذا إذا أخبرني أنتوني فاوتشي بأن هذا اللقاح آمن، ويمكنه تحصينك من الإصابة بكوفيد-19؛ بالتأكيد سوف أتناوله".

وتابع وفق "سي إن إن العربية": "أعدكم أنه عندما يتم صنعه للأشخاص الأقل تعرضًا للخطر، فسوف آخذه".

وخلال المقابلة، بدا أن أوباما يعترف بالمشكلة الحقيقية للغاية المتمثلة في تردد تناول اللقاحات، التي يخشى بعض خبراء الصحة من أنها قد تجعل الأقليات -التي تأثرت بشكل أكبر من جائحة الفيروس التاجي- تتجنب الحصول على جرعة.

وأوضح أوباما: "أفهم تاريخيًّا... لماذا قد يكون لدى المجتمع الأمريكي من أصل إفريقي بعض الشكوك؛ لكن حقيقة الأمر هي أن اللقاحات هي سبب عدم إصابتنا بشلل الأطفال بعد الآن، والسبب في عدم وجود مجموعة كاملة من الأطفال يموتون من الحصبة والجدري والأمراض التي كانت تقضي على مجتمعات ومجتمعات بأكملها".

وقال إنه لا توجد لديه مشكلة في أن يكون قدوة يحتذى بها في الحصول على الجرعة بمجرد توفرها.

وأشار أوباما إلى أنه "قد ينتهي بي الأمر بعرضه على التلفزيون أو تصويره؛ فقط حتى يعرف الناس أنني أثق في هذا العلم".

وكشفت الدراسات السابقة أن مجتمعات الأقليات لديها معدلات وفيات أعلى جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي أكثر تعرضًا، والأكثر ضعفًا جزئيًّا بسبب الظروف الموجودة مسبقًا.

وقال أوباما أيضًا إنه بالإضافة إلى اللقاحات الواعدة؛ هناك سبب آخر للتفاؤل وهو الرئيس القادم جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية