أخبار عاجلة

قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
والد مروان محسن- ابنى احسن لاعبي مصر ومش عارف ليه بيهدوا اللى عمله -
هيثم شاكر .: إصابتي بالسرطان تمنعني من تناول الطعام حتي الشبع .. من الأرشيف -
بطلات فيلم "عاش يا كابتن" يرفعن الاثقال علي السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة -
مؤلف "الخطة العامية": على ربيع موسوس جدا من كورونا لدرجة إنه بيرش كحول على ورق السيناريو -
إمبراطورية السويركى الغامضة.. الجمع بين الزوجات وتمويل الإرهاب أبرز التهم -
شبانه : ساسي يطلب 800 ألف يورو "زيادة" من الزمالك بعد عرض الغرافة والتعاون -
شبانه : الأهلي خاطب ليفربول لمواجهته فى احتفالية 20 عاما على لقب القرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

Print
"الأرصاد": الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة "الأرصاد": الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة
يُتوقع استمرار هطول الأمطار على القصيم والرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما يُتوقع استمرار هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

شبكة عيون الإخبارية