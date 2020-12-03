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قفزة جديدة.. تسجِّل 421 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

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قفزة جديدة.. مصر تسجِّل 421 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة قفزة جديدة.. تسجِّل 421 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة
بلغ إجمالي المصابين 116724 من ضمنهم 102949 متعافيًا

قفزة جديدة.. مصر تسجِّل 421 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء خروج 133 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى أمس.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 116724 حالة، من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و6694 حالة وفاة.

وذكر "مجاهد" أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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