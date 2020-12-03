أبها بوابة النصر لمصالحة جماهيره.. وصدارة الهلال في قبضة الفتح

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في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل مساء اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمباراتين.



في المباراة الأولى يستضيف فريق أبها فريق النصر عند الساعة 3:35 عصرا، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.



ويحتل أبها المركز 14 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يحتل النصر المركز 15 في الترتيب بـ 3 نقاط.



وفي المباراة الثانية يستضيف الهلال صاحب المركز الثاني بـ 13 نقطة فريق الفتح صاحب المركز الرابع بـ 10 نقاط على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساء.