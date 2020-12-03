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الهلال يواجه الفتح خاسراً الثنائي "جيوفينكو" و"الوطيان"

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الهلال يواجه الفتح خاسراً الثنائي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غداً الخميس مباراته أمام نظيره الفتح، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاسراً خدمات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وحبيب الوطيان حارس المرمى بداعي الإصابة.


وقال الهلال، إن جيوفينكو شعر بآلام متزايدة في مفصل القدم، ما منعه من دخول المعسكر الخاص بمواجهة الفتح، في حين خضع حبيب الوطيان لجلسة علاجية في العيادة نظير تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية، في وقت يواصل عبد الله المعيوف علاجه بعد الإصابة التي غيبته عن المباريات الماضية.


ميدانياً، ركز المدير الفني للفريق الروماني رزافان على الجانب الفني في تدريبات الفريق، الأربعاء، استعداداً للعودة إلى أجواء الدوري، مع مجموعة من التدريبات اللياقية، ثم أتبعها بعدد من تمارين تطبيق الجمل الفنية، إضافة إلى تكتيكات متنوعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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