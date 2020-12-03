وزراء ينوهون بمنجزات للمملكة في المؤشرات الأمنية لمجموعة العشرين

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تتويجاً لجهود القيادة وتطبيق أعلى المعايير لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين

نوه عدد من الوزراء بالمنجزات التي تحققت للمملكة اليوم بالمؤشرات الدولية المعنية بالأمن، والتي أظهرت تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال خمسة مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، مؤكدين أن ذلك تتويج لجهود القيادة الرشيدة والخطوات التي اتخذتها لضبط الأمن ونشر العدل وتطبيق أعلى المعايير في الخدمات المتنوعة لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك عبر تغريدات إشادة بحساباتهم الرسمية بمنصة " تويتر " فور صدور التقارير عبر الهاشتاق " السعودية الأكثر أماناً" والذي بلغ الترند العالمي.

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تصدر السعودية دول مجموعة العشرين في مراكز الأمن والأمان وفق المؤشرات الدولية يؤكد اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين بموضوع الأمن والضرب بقوة على كل من تسول له نفسه الإخلال به وبسلامة المواطن والمقيم مما جعلها مضرب المثل ولله الحمد.

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من جانبه، حمد الله وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على نعمه التي لا تحصى، مشيراً إلى أن ريادة المملكة وتفوّقها على مجموعة دول العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية، هو إنجاز كبير يضاف إلى منجزات الوطن وإلهام العالم من حولنا.

‏‫بدوره قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنجاز جديد لمملكتنا وقيادتها الرشيدة بتحقيق المرتبة الأولى في عدد من المؤشرات الأمنية العالمية، متقدمةً على دول مجموعة العشرين والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف السعودية الأكثر أماناً هذه هي النعمة الحقيقية، إنجاز يستحق أن نفتخر به، يُضاف للإنجازات المتتالية لوطننا.

‏واختتم " الخريف " تغريدته بالدعاء قائلاً: "أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان وحفظ لنا قيادتنا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".