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4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد.. ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد.. ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية 4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد.. ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى التاسعة صباحًا

4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد.. ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير والباحة ومكة المكرمة وتبوك).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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