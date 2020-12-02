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.. "العرفج": كورونا لم يغيِّر حياتنا.. بل 4غيَّر بعض عاداتنا التي كنا نحاول تغييرها منذ زمن طويل

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بالفيديو.. "العرفج": كورونا لم يغيِّر حياتنا.. بل 4غيَّر بعض عاداتنا التي كنا نحاول تغييرها منذ زمن طويل .. "العرفج": كورونا لم يغيِّر حياتنا.. بل 4غيَّر بعض عاداتنا التي كنا نحاول تغييرها منذ زمن طويل

بالفيديو..

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن لم يغيّر حياتنا، بل غيّر بعض عاداتنا التي كنا نحاول تغييرها منذ زمن طويل. مشيرًا إلى أن عدم التقبيل والمصافحة من أهم العادات التي يجب أن نستمر عليها حتى بعد كورونا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن عودة معالي المستشار "تركي آل الشيخ" سالمًا لأرض الوطن من أفراح الأسبوع، والترفيه شهد حراكًا ملحوظًا في 48 ساعة فقط، وتغريدات معاليه تؤكد أنه يتعامل مع الناس بروح الرجل البسيط.

كما أكد عامل المعرفة أن ‫الهلال يفوز دائمًا؛ لأنه يدرك حقيقة "قانون الجذب"، ويختصر أهدافه في الحصول على البطولات. أما ‫النصر فتفكيره مشتت، ولا يركز على البطولة.

وفي ذكرى اليوم الوطني الإماراتي أوضح "العرفج" ‫أن الإمارات ليست بقعة جغرافية، بل قلوبًا كانت تعيش الشتات، فتحولت إلى دولة الإمارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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