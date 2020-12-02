أخبار عاجلة

قناة السويس تحقق 500 مليار جنيه إيرادات بـ10 سنوات -
أمين الفتوي بدار الإفتاء: لايفرض علي المرأة الإنفاق في بيت الزوجية ولا العمل بالإكراه.. من الأرشيف -
اعرف أكثر شيء يقلق منه عزت العلايلى.. وماذا قال عن شائعات وفاته؟ -
والد مروان محسن- ابنى احسن لاعبي مصر ومش عارف ليه بيهدوا اللى عمله -
هيثم شاكر .: إصابتي بالسرطان تمنعني من تناول الطعام حتي الشبع .. من الأرشيف -
بطلات فيلم "عاش يا كابتن" يرفعن الاثقال علي السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة -
مؤلف "الخطة العامية": على ربيع موسوس جدا من كورونا لدرجة إنه بيرش كحول على ورق السيناريو -
إمبراطورية السويركى الغامضة.. الجمع بين الزوجات وتمويل الإرهاب أبرز التهم -
شبانه : ساسي يطلب 800 ألف يورو "زيادة" من الزمالك بعد عرض الغرافة والتعاون -
شبانه : الأهلي خاطب ليفربول لمواجهته فى احتفالية 20 عاما على لقب القرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أرامكو": عُطل فني في مضخة التوزيع أدى لنقص بعض المشتقات البترولية بجازان

Print
"أرامكو": عُطل فني في مضخة التوزيع أدى لنقص بعض المشتقات البترولية بجازان "أرامكو": عُطل فني في مضخة التوزيع أدى لنقص بعض المشتقات البترولية بجازان
أكدت أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاحه.. والإمدادات تعود تدريجيًّا

أعلنت أرامكو أنه نظرًا لحدوث عُطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد طرأ نقص في بعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وبناء على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، تعمل وزارة الطاقة مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكدت أرامكو السعودية أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العُطل الفني في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاج إليها منطقة جازان من المحطة بلا انقطاع. وقد عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًّا -ولله الحمد-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

شبكة عيون الإخبارية