أخبار عاجلة

ترامب: مجلس الشيوخ يواجه خطر سرقته -
انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. غياب الوجوه النسائية - تعليق أحمد المليفي -
فيضانات تجتاح مناطق شمال إيطاليا -
الأمير تركي الفيصل يهاجم إسرائيل في مؤتمر المنامة.. وأشكنازي يرد -
بالفيديو.. موظف في دار الإفتاء في داغستان ينقذ فتاة من الاختطاف -
نتنياهو يحتفل بذكرى اعتراف ترامب بالقدس -
12 أكذوبة انطلت علينا بفضل هوليوود -
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة -
إعادة فتح جسر "روسكي" في أقصى شرق روسيا بعد إغلاقه إثر عاصفة جليدية ضربت المنطقة -
الجامعة العربية ترحب بجهود إنهاء أزمة الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجبير": سياسات أثمرت تفوقًا في مؤشرات الأمن الدولية

Print
"الجبير": سياسات السعودية أثمرت تفوقًا في مؤشرات الأمن الدولية "الجبير": سياسات أثمرت تفوقًا في مؤشرات الأمن الدولية
استعرض مع "مينغل" دور المملكة في استقرار أسواق الطاقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم، أن سياسات السعودية أثمرت تفوقًا مشهودًا في مؤشرات الأمن الدولية.

إلى ذلك، قال "الجبير" في تغريدة على "تويتر": "سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة، أثمرت تفوقًا مشهودًا في مؤشرات الأمن الدولية".

وأضاف: "يزيدنا هذا التقدم فخرًا واعتزازًا بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات".

وفي سياق آخر، استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماك مينغل، حيث استعرض الجانبان دور السعودية وحرصها على أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

شبكة عيون الإخبارية