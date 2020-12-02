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"التجارة" تشهِّر بمنشأة باعت أثاثًا منزليًّا مغشوشًا على أنه جديد

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"التجارة" تشهِّر بمنشأة باعت أثاثًا منزليًّا مغشوشًا على أنه جديد "التجارة" تشهِّر بمنشأة باعت أثاثًا منزليًّا مغشوشًا على أنه جديد

شهَّرت وزارة التجارة بفرع شركة، تختص بتجارة الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي بمحافظة الدوادمي؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت غش وتضليل مستهلك ببيعه أثاثًا منزليًّا مستعملاً (طاولة طعام وكراسي)، وادعاء أنها جديدة الصنع.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن فرض غرامة مالية، وإلزام المنشأة باسترجاع البضاعة المغشوشة، وإعادة كامل قيمتها للمستهلك، ونشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المنشأة.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمرتكبي أعمال الغش والتقليد، وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها، ومنعهم من العودة للعمل في .

وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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