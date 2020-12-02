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تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة ترحّل أعلاف الكعكية والمشكلة لا تزال قائمة

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تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة ترحّل أعلاف الكعكية والمشكلة لا تزال قائمة تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة ترحّل أعلاف الكعكية والمشكلة لا تزال قائمة
أصحاب البسطات قاموا باستحداث مكان آخر بمحاذاة طريق إبراهيم الخليل

تجاوبًا مع

قامت أمانة العاصمة المقدسة، بإخلاء جميع بسطات بيع أعلاف المواشي التي كانت تتخذ من مدخل مكة الجنوبي مقرًا لها، وبالقرب من النطاق العمراني.

وتفصيلاً، جاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" حول سوق أعلاف المواشي الواقع جنوب مكة محاذاة لطريق إبراهيم الخليل الرابط بين مخططات ولي العهد والمسجد الحرام، حيث كانت تشكل مشهدًا غير حضاري، وتشوهًا بصريًا للقادمين إلى العاصمة المقدسة من جهة الجنوب.

ورصدت "سبق"، اليوم الأربعاء، خلو المكان تمامًا من الأعلاف، فيما هرع أصحاب البسطات إلى استحداث مكان آخر محاذاة لطريق إبراهيم الخليل بالتحديد على مدخل مخططات ولي العهد " 8 , 7 , 6 , 5" وهو الآخر يشكل هذا المكان تشوهًا بصريًا، كان الأحرى بأمانة العاصمة المقدسة نقلهم إلى مكان آخر بعيدًا عن مدخل المخططات.

وكانت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية قد قامت أمس بإزالة الصناديق والعشش ومواقع بيع الأعلاف والحطب العشوائية الواقعة بحي الكعكية، وجرى إلزام المخالفين بالنقل إلى المواقع المحددة لهم بالعكيشية، كما ألزمت بلدية الشوقية شركات الخدمات برفع مخلفاتها وإزالة الصبات المهملة والمتهالكة من الأراضي التي تم انتهاء الأعمال بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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