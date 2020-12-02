أخبار عاجلة

ترامب: مجلس الشيوخ يواجه خطر سرقته -
انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. غياب الوجوه النسائية - تعليق أحمد المليفي -
فيضانات تجتاح مناطق شمال إيطاليا -
الأمير تركي الفيصل يهاجم إسرائيل في مؤتمر المنامة.. وأشكنازي يرد -
بالفيديو.. موظف في دار الإفتاء في داغستان ينقذ فتاة من الاختطاف -
نتنياهو يحتفل بذكرى اعتراف ترامب بالقدس -
12 أكذوبة انطلت علينا بفضل هوليوود -
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة -
إعادة فتح جسر "روسكي" في أقصى شرق روسيا بعد إغلاقه إثر عاصفة جليدية ضربت المنطقة -
الجامعة العربية ترحب بجهود إنهاء أزمة الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بتركيز كبير.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة أبها

Print
يسعى لمصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات

بتركيز كبير.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة أبها

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته، لمواجهة نظيره أبها، غداً الخميس، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر النصر الرياض متوجهاً إلى أبها تأهباً للمواجهة المقرر إقامتها الساعة الـ(3.55) مساءً.


وانطلقت الحصة الأخيرة قبل المباراة الدورية، مبكراً، تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والذي طالب اللاعبين برفع مستوى التركيز في المباريات المقبلة، نظراً لأهمية كل لقاء عبر مسابقة الدوري، قبل أن يشرح النهج الفني الذي سيطبقه الفريق في مباراة أبها.

بتركيز كبير.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

شبكة عيون الإخبارية