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216 صقراً يتنافسون غداً بمهرجان عبد العزيز في الرياض

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216 صقراً يتنافسون غداً بمهرجان عبد العزيز في الرياض 216 صقراً يتنافسون غداً بمهرجان عبد العزيز في الرياض
في أجواء حماسية مثيرة بين الصقارين المشاركين

216 صقراً يتنافسون غداً بمهرجان عبد العزيز في الرياض

يستعد 216 صقراً للتنافس، غداً الخميس، ضمن مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، التي ينظمها مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، وتقام حالياً في ملهم شمال مدينة الرياض، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس الصقارون لليوم السادس على التوالي في أجواء حماسية مثيرة بين الصقارين المشاركين، حيث تشهد سباقات الغد ثلاثة أشواط لصقور "حر قرناس" ملاك، لتضاف إلى الأشواط الثلاثة التي أقيمت اليوم.

ويضم الشوطان الرابع والخامس 70 متنافساً، أما الشوط السادس فيضم 76 متنافساً.

ويكرم نادي الصقور السعودي (المنظم للمهرجان) الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.


كما تشهد الأشواط النهائية استحداث شوط لصقور الإنتاج لأول مرة في تاريخ المهرجان.

وكان نادي الصقور السعودي، قد أعلن عن جوائز بأكثر من 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها نحو 18,5 مليون ريال لمسابقة الملواح بفئاتها المختلفة.مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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