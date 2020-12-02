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"المرور: تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 4 مدن

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"المرور: تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 4 مدن "المرور: تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 4 مدن
في الطائف والباحة وجازان والجوف.. بعد تطبيقه في الرياض وجدة والدمام

أعلن المرور، اليوم، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في مدن: الطائف والباحة وجازان والجوف.

وقال حساب المرور السعودي على "تويتر" اليوم: سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ المرور السعودي الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في (الطائف -الباحة -الجوف -جازان)، وذلك بعد تطبيقه قبل عدة أيام في العاصمة الرياض وجدة والدمام.

وكان المرور قد أكد أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.المرور السعودي الرصد الآلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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