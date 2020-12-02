"الندوة العالمية" تعلن مشاركتها في إنقاذ منطقة بحر آرال وتنميتها

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خلال لقاء دعت له وزارة التجارة الدولية في أوزبكستان

شارك الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، في لقاء عن بعد للتعريف بمشكلة منطقة بحر آرال في أوزبكستان، والعمل على إنقاذها بمشاركات دولية.

وجاء اللقاء بناء على دعوةٍ من وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الدولية في جمهورية أوزبكستان، واللجنة المنظمة لتنمية منطقة بحر آرال. ورتبت له وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية، واللجنة المشكلة، بمشاركة الأمم المتحدة، ومندوبى دول وهيئات دولية.

وعرف مسؤولون أوزبكيون، وبعض مندوبي الهيئات الدولية، بالمشكلة وما تتطلبه من حلول.

وأكد الدكتور صالح بن سليمان اهتمام الندوة بالقضايا البيئية والإنسانية، مطالبًا بضرورة وجود تعاون مشترك لإنجاح هذه المشروعات لتكون نموذجًا يُحتذى في مناطق أخرى.

وقال إن الندوة ستكون عضوًا في اللجنة المشكلة لمعالجة المشكلة، وستشارك بحول الله، في الجهود المبذولة لإنقاذ المنطقة وتنميتها.الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي