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يجوز تعديلها.. نص قرار بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم

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مصراوي Masrawy

03:43 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020


كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القرار رقم 456 لسنة 2020، بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة.

وحصل مصراوي على نص قرار الوزير بشأن المواعيد والضوابط الجديدة المنظمة للأعمال، على النحو التالي:

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يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف شعراوي، أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتمت مراجعتها ومناقشتها في اجتماعات والموافقة عليها.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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